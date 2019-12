Ein Feuer wurde am Montag, 30. Dezember, in Berka durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst (Symbol).

Katlenburg-Lindau. In Berka im Landkreis Northeim geriet unter anderem ein Räucherschrank in Brand. Das Feuer wurde laut Polizei durch Feuerwerk ausgelöst-

Feuer in Berka durch Feuerwerk ausgelöst

In Katlenburger Ortsteil Berka geriet Montagnacht, 30. Dezember, ein Räucherschrank in Brand. Das Feuer wurde durch Feuerwerkskörper verursacht, verletzt wurde niemand, wie die Polizei Northeim mitteilt.

Demnach sei das Feuer gegen 22.48 Uhr ausgebrochen, als ein fehlgeleiteter Feuerwerkskörper in der Straße „Am Bahndamm“ in eine umpflanzte Umfriedung mit einem Räucherschrank flog. Beides geriet Brand, ein Gartenhaus in der Nähe wurde ebenfalls durch die Flammen beschädigt.

Personen kamen bei dem Feuer nicht zu schaden. Laut Polizei wird der entstandene Schaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Berka löschten das Feuer.POL