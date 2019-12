Sexueller Missbrauch: Verdächtiger festgenommen

Ein Mann aus Göttingen wurde in Italien festgenommen: Er wurde seit 2018 gesucht.

Göttingen. Ein 58-jähriger Göttinger wurde in Italien festgenommen: Gegen ihn wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt.

Polizisten in Italien haben einen 58-Jährigen aus Göttingen festgenommen, gegen den wegen schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern ermittelt wird. Darüber berichtet die Polizei Göttingen in einer Pressemitteilung.

Demnach habe das 1. Fachkommissariat Göttingen bereits seit Mitte 2018 gegen den Mann ermittelt. Seit August wurde gezielt im süddeutschen Raum und im angrenzenden Ausland nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Italienische Polizisten überprüften den mit europäischem Haftbefehl gesuchten 58-Jährigen jetzt auf einem Campingplatz in der Provinz Livorno an der Westküste der Toskana.

Wie von den Göttinger Ermittlern angenommen, war er mit dem Fahrrad unterwegs. Gegenüber den italienischen Beamten gab er an, mit dem Rad durch Europa zu reisen und zuvor in Spanien und Frankreich unterwegs gewesen zu sein.

Letztmalig sicher gesehen wurde der Göttinger im November 2018 im Grenzgebiet zur Schweiz. Danach hatte sich seine Spur verloren.

Der Festgenommene soll zeitnah nach Deutschland überstellt und an die zuständigen Ermittlungsbehörden übergeben werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.FEG