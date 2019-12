Führungsseil eines Fahrstuhls reißt: Zwei Verletzte nach Absturz

Langelsheim. Der Lift stürzte ins Kellergeschoss. Zwei Männer mussten in die Goslarer Klinik gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weil das Führungsseil eines Fahrstuhls in einem Einfamilienhaus abgerissen ist, wurden zwei Personen schwer verletzt. Darüber informiert die Polizei Goslar. Demnach ereignete sich der Vorfall am Dienstagvormittag in einem Ortsteil von Langelsheim.

Ein 36-jähriger städtischer Mitarbeiter betrat nach Polizeiangaben gegen 11 Uhr ein Einfamilienhaus, um dort die Wasseruhr abzulesen. Gemeinsam mit dem 77-jährigen Hauseigentümer begab er sich in einen Fahrstuhl des Hauses. Bei Inbetriebnahme riss jedoch das Führungsseil und die Kabine stürzte etwa 2,50 Meter tief in das Kellergeschoss. Beide Personen wurden durch den Sturz schwer verletzt und in die Klinik nach Goslar gebracht.

Die Polizei hat die ersten Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Langelsheim und Wolfshagen, der Rettungsdienst und die Polizei Langelsheim.