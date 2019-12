Schneekleid: Winter hält Einzug auf dem Brocken

Brocken. In tieferen Lagen allerdings fällt höchstens nur ein bisschen Schneeregen. Daran wird sich auch in den nächsten Tagen wenig ändern.

