Frontalkollision nach Überholmanöver: Drei Verletzte nach Unfall

Am Donnerstag gegen 13 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Suterode und Katlenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 19.000 Euro, meldet die Polizei.

Eine 66 Jahre alte Katlenburgerin war demnach mit ihrem Auto auf der Kreisstraße in Richtung Katlenburg unterwegs. Nahe der Siedlung am Katelberg setzte sie zum Überholen eines Sattelzugs an. Hierbei übersah sie laut Polizei den entgegenkommenden Pkw eines 46-Jährigen aus Suterode. Es kam in Höhe des Lkw zum Frontalzusammenstoß.

Die beiden Fahrzeugführer und die 90 Jahre alte Beifahrerin im Auto der 66-Jährigen wurden verletzt und zur weiteren Versorgung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. An den beiden Pkw entstand jeweils Totalschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. fal