Haus in Sattenhausen brennt bis auf die Grundmauern nieder

Großeinsatz in Riekenrode bei Sattenhausen: Weil ein Fachwerkhaus in Flammen stand, sind zahlreiche Feuerwehren der Region mit etwa 160 Kräften seit Mittwochabend im Einsatz. Am Donnerstagmorgen wurden die Retter sogar erneut alarmiert. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. „Der Einsatz war sehr...