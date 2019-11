Barrierefreies Reisen im Harz gewinnt an Bedeutung

Wanderwege für Rollstuhlfahrer, barrierefreie Ausstellungen und Hubwagen für einen leichten Zustieg in die Brockenbahn: Barrierefreies Reisen gewinnt im Harz an Bedeutung. „Das Thema ist seit langem wichtig für uns“, sagte die Sprecherin des Nationalparks Harz, Mandy Gebara, in Wernigerode. Bei...