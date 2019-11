Bei Durchsuchung: Ermittler stoßen auf Indoor-Plantage

Im Rahmen einer Durchsuchung stießen Ermittler der Bad Gandersheimer Polizei in der Straße Kurze Gasse in Oldenrode auf eine kleine Indoorplantage, die sach- und fachgerecht in einer angrenzenden Werkstatt angelegt war. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach sei die Wohnung wegen einer ganz anderen Sache durchsucht worden, dabei stießen die Beamten dann auf die kleine Anlage. Diverse Cannabis-Jung- und Altpflanzen seien dabei sichergestellt worden – ebenso wie das installierte Equipment der kleinen Anlage.

„Gegen den Eigentümer des Objekts wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Bad Gandersheim abschließend.