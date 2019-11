Omnibus bremst wegen Lkw: Autos kollidieren

Ein Unfall mit mehreren Beteiligten und einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro ereignete sich am Freitag auf der B243 bei Münchehof in Richtung Seesen. Laut Polizei musste ein Omnibus mit Anhänger gegen 18.20 Uhr wegen eines Lkw mit roter Plane, der vom Parkplatz im Bereich Münchehof auf die B243 auffuhr, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, stark abbremsen und geriet leicht nach links. In der Folge kam es zu zwei Auffahrunfällen mit je zwei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde ein Autofahrer aus Seesen verletzt. Laut Polizei wurden die Fahrer des Lkw 7,5 t und des Busses an der Unfallstelle nicht mehr angetroffen, da sie ihre Fahrt in Richtung A7 fortgesetzt hatten, ohne den Unfall zu regeln. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 05381/944-0. rtl

