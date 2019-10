Das seltsame Wort also

Einen roten Teppich hätte Anja Johannsen am liebsten ausgerollt. Einen roten Teppich für Herta Müller, die Nobelpreisträgerin für Literatur. „Vor meinem geistigen Auge ist er ausgerollt“, sagt die Geschäftsführerin des Literarischen Zentrums in der Ankündigung eines Leseabends mit der in Berlin...