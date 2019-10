Regen füllt Talsperren im Harz und tränkt dürre Böden

Goslar. „Der Wasserakku in den Böden war völlig entleert“, sagt der Landesbauernverband. Um die enormen Defizite auszugleichen, muss es aber weiter regnen.

Nach den Niederschlägen der vergangenen Tage beginnen sich die Talsperren im Harz langsam wieder zu füllen. Die Wassermenge in den sechs großen Stauseen erhöhte sich am Freitagmorgen stündlich um gut 30.000 Kubikmeter. Der durchschnittliche Stauinhalt betrug nach Angaben der Harzwasserwerke 48 Prozent. Auch Niedersachsens Landwirten sind die Niederschläge hoch willkommen. „Der Wasserakku in den Böden war völlig entleert“, sagte der Vizepräsident des Landesbauernverbands, Ulrich Löhr. „Er saugt den Regen begierig auf.“ Es seien aber weitere Niederschläge nötig, um die enormen Defizite der Jahre 2018 und 2019 auszugleichen. dpa