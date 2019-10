In jüdischen Gemeinden wächst Angst vor Bedrohung

Das Gefühl von Verunsicherung in den jüdischen Gemeinden in Deutschland wächst. Eine latente Bedrohung empfinden viele Gemeindemitglieder seit Jahren. Nun sorgen die Morde in Halle und der versuchte Anschlag auf ein jüdisches Gotteshaus dort für ein Anwachsen der Verunsicherung – auch in Göttingen.

Auf die Frage, ob sie sich bedroht fühlt, antwortet die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Göttingen, Jaqueline Jürgenliemk, mit einem Wort: „Ja.“ Es seien aktuell die Nachrichten über mögliche Nachahmungsstäter, über Dunkelziffern von Rechtsradikalen, die Ängste hervorrufen. Niemand wisse, wie groß diese Gruppe ist und wie gewaltbereit diese Personen sind, sagt Jürgenliemk und sieht Menschen jüdischen Glaubens mit einer schwer definierbaren Gefahr konfrontiert. „Der neue Antisemitismus wächst“, bilanziert sie.

Der Vorfall in Halle habe dazu geführt, die Sicherheitslage in Göttingen neu zu überdenken. Bei religiösen Festen sei die Polizei präsent, etwa zum Schabbat oder zum Laubhüttenfest. „Das gibt uns ein Sicherheitsgefühl“, sagt Jürgenliemk. Alle jüdischen Gemeinden, die sie kenne, verfügen über eine Videoüberwachung für ihre Synagogen. Eine solche Sicherheitsvorkehrung hatte in Halle dazu beigetragen, die Gläubigen vor dem Täter zu warnen.

Danach befragt, wie sich Antisemitismus im Alltagsleben zeige, verweist Jürgenliemk auf das „Anwachsen von alten Ressentiments“ – die seien „salonfähig“ geworden. Die Hemmschwelle sei gesunken, Vorurteile offen zu äußern. „Das finden wir erschreckend“, sagt die Gemeindevorsitzende. Sie macht auf den Zentralrat der Juden aufmerksam, der seit Jahren vor einem Anwachsen des Antisemitismus warne. „Ich hoffe sehr, dass diese Warnung ernst genommen wird und die Aufmerksamkeit dafür nicht wieder verschwindet“, betont sie.

Die Jüdische Gemeinde Göttingen geht selbst seit Jahren aktiv gegen Vorurteile vor. Etwa 500 Menschen jeden Alters, darunter viele Kinder, werden zu Führungen in die Synagoge eingeladen. „Wir hoffen, dass es so gelingt, das Gefühl von Fremdheit uns gegenüber zu verändern und zu zeigen: ’So sind wir’“, erklärt Jürgenliemk. „Die Ereignisse machen uns sehr betroffen“, erklärt die Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) in Göttingen, Esther Heling-Hitzemann. „Wir wissen aus unseren Gesprächen um das immer stärker werdende Gefühl der Besorgnis im Hinblick auf die antisemitische Stimmung im Land. Es macht uns betroffen, dass landesweit Polizeischutz an jüdischen Festtagen nötig ist“, bedauert Heling-Hitzemann.

Die GCJZ möchte Solidarität mit den beiden jüdischen Gemeinden in Göttingen „ganz deutlich zum Ausdruck bringen“, unterstreicht die Vorsitzende. „Wir hoffen, dass auch andere gesellschaftliche Gruppen gegen diese Stimmung und Ressentiments aufstehen.“