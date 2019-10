Zeitzeuge über Fliegerbomben: „Der ganze Himmel war rot“

Eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Samstag in Göttingen entschärft werden. Als die letzten Bomben 1945 auf Göttingen abgeworfen wurden, war Jürgen Seibert nicht ganz sieben Jahre alt. Noch heute erinnert sich der 81-Jährige gut an diese Zeit, aber auch an die Vorurteile und...