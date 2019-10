Die landesweite Kampagne zur Cybersicherheit des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport macht Station in der Göttinger Lokhalle.

Ministerium lädt zur Live-Show: So hacken Betrüger Smartphones

Die landesweite Kampagne zur Cybersicherheit des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport („Online? Aber sicher!“) macht Station in der Göttinger Lokhalle: Am 8. Oktober soll bei freiem Eintritt von 17 Uhr an aufgezeigt werden, wie leicht sich Betrüger Zugang zu Smartphones verschaffen können.

Zu Beginn wird Moderator Andreas Kuhnt (NDR) in einer Talkrunde mit dem Göttinger Polizeipräsidenten Uwe Lührig und Stadtrat Christian Schmetz ins Thema einführen. Danach folgt ein „interaktives Live-Hacking“, wie es in einer offiziellen Ankündigung heißt. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich bei Experten aus Verbänden, Vereinen und staatlichen Institutionen über das Thema Informationssicherheit zu informieren. Die angeschlossene „Security Expo“ soll auch zeigen, welche Konzepte und Maßnahmen für mehr Sicherheit im Internet sorgen können.

Während der Live-Hacking-Show geht es auch um Phishing-Angriffe (Beschaffen persönlicher Daten) mit Spam-Mails, manipulierte USB-Geräte, die Sicherheit von Passwörtern und die Risiken moderner Zahlungsmethoden im Internet. mr