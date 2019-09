Polizei informiert zu Fahnung und Tötungsdeliktes

Blick auf die Reitstallstraße, Ecke Weender Straße. In dem Bereich wurde laut einer Polizeisprecherin am Vorabend ein 52-jähriger Mann festgenommen. Der Mann soll am 26. September bei einem Streit auf offener Straße in Göttingen eine Bekannte umgebracht und eine weitere Frau schwer verletzt haben.

Nachdem die Polizei den 52-Jährigen, der verdächtigt wird, am Donnerstag zwei Frauen in Göttingen tödlich verletzt zu haben, am späten Freitagabend in der Göttinger Innenstadt in der Nähe eines Schnellrestaurantes festgenommen hat, läuft derzeit eine Pressekonferenz zu der Sache bei der Polizeiinspektion Göttingen. Wir werden im Nachgang am späten Nachmittag weitere Informationen veröffentlichen.