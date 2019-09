Kreistag nimmt Stellung zu Streit in der Asklepios-Klinik Seesen

Asklepios-Mitarbeiter haben mehrfach für höhere Löhne und Gehälter in der Klinik in Seesen gestreikt. Weitere Ausstände sind für kommenden Mittwoch und Freitag in Seesen geplant. Der Kreistag in Goslar hat sich mit den Beschäftigten solidarisiert und fordert die Geschäftsführung zu Gesprächen mit der Gewerkschaft auf. Auch dem Stadtrat in Seesen liegt eine Resolution vor.