Mann mit Sprengstoffgürtel steigt in Reisebus – und verschwindet

Seesen. Der Vorfall passierte am Sonntag auf der Raststätte Harz-Ost an der A7 bei Seesen. Der Mann ist verschwunden.

Am Sonntag ist ein unbekannter Mann auf der Rastanlage Harz-Ost an der A7 bei Seesen in einen Bus gestiegen und gab an, einen Sprengstoffgürtel am Körper zu tragen. Darüber informiert die Polizei Goslar. Der 63-jährige Busfahrer habe den Unbekannten dann aufgefordert, den Bus zu verlassen, was dieser auch tat.

Die alarmierte Polizei sperrte und evakuierte die Rastanlage über vier Stunden. Der Mann konnte jedoch auch nach intensiven Suchmaßnahmen von Spezialkräften nicht gefunden werden. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 55 bis 60 Jahre alt, 1,75 Meter groß, ungepflegt, schlank, braune Haare, dunkle Kleidung. Die Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine abschließenden Angaben gemacht werden, ob es sich tatsächlich um einen Sprengstoffgürtel oder aber um eine Attrappe gehandelt hat.