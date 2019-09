Göttingen. Am Dienstagabend kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Göttinger Ulmenweg zu einem Brand. Eine Mieterin wurde leicht verletzt.

Frau wird bei Feuer in Göttingen verletzt

Am Dienstag gegen 21.50 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Göttinger Ulmenweg zu einem Brand, bei dem eine 54-jährige Mieterin leicht verletzt wurde. Das meldet die Polizei.

Die Göttingerin erlitt leichte Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Küchenbereich aus. Was das Feuer jedoch auslöste, ist bislang unklar. Das 1. Fachkommissariat hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen.

Die Hausbewohner konnten glücklicherweise alle selbstständig das Haus verlassen, die verletzte 54-Jährige wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gefahren.

Neben der Polizei waren die Berufsfeuerwehr Göttingen, die Freiwillige Feuerwehr Bovenden sowie jeweils zwei Rettungs- und Notarztwagen im Einsatz.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Erste Schätzungen gehen von einem entstandenen Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro aus. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.