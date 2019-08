Großbrand bei Sartorius in Göttingen

Schwarzer Rauch über dem Sartorius-Gelände im Industriegebiet Grone: Um 13.45 Uhr war am Samstag ein Brand auf dem Werksgelände ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauerte bis in die Nacht. Die Polizei hatte zunächst gemeldet, dass der Rauch in unmittelbarer Nähe möglicherweise giftig...