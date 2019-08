Wenn Politiker auf Fridays for Future treffen

Friday for Future meets Politics: Auf großes Interesse ist eine Klimaschutz-Diskussion in der alten Mensa in Göttingen gestoßen. Das Podium (v.l.): Doreen Fragel (Geschäftsführerin Energieagentur Göttingen), Ylva Mahnhardt und Hannes Eggers (Fridays for Future), Alok Daniel Weßel (Scientists for Future), Fritz Güntzler (CDU), Jürgen Trittin (Bündnis90/Die Grünen), Thomas Oppermann (SPD) und Konstantin Kuhle (FDP).