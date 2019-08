Polizei legt Bomben- und Drogen-Onlineforum lahm

Ein Online-Forum fürs Bombenbauen und Drogenmischen, so kann man die Seite „xplosives.net“ beschreiben, die am Dienstag in einer großangelegten Aktion der Ermittlungsbehörden mehrerer Bundesländer und darüber hinaus in internationaler Kooperation mit Behörden in Litauen und Kroatien abgeschaltet wurde: Die Polizei beschlagnahmte die Server und zahlreiche Datenträger sowie chemische Stoffe in größerer Menge, außerdem Waffen. 22 Beschuldigte wurden von den Beamten vernommen.

Circa 1.000 Einsatzkräfte waren an dem internationalen Großeinsatz beteiligt, der von der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) der Polizeidirektion Göttingen sowie der Zentralstelle Internet- und Computerkriminalität der Göttinger Staatsanwaltschaft geleitet und koordiniert wurde. Über die ersten Ergebnisse der Aktion, die am Morgen um 4.30 begann und Durchsuchungen in neun Bundesländern sowie in Litauen und Kroatien umfasste, berichteten am Dienstagnachmittag Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz in Göttingen.

Alle Einsatzziele seien erfolgreich umgesetzt worden, erklärte Polizeipräsident Uwe Lührig zufrieden. Der Einsatz habe sowohl der Strafverfolgung als auch der Gefahrenabwehr gegolten. Und offenkundig maßen die Ermittler den Dingen, die auf xplosives.net vor sich gingen und über die sich die Nutzer dort unterhielten, ein enormes Gefahrenpotenzial bei: „So, wie Sie sich vielleicht über Whatsapp über das Kuchenbacken austauschen, so sprechen die in den Chats über das Bombenbauen“, beschrieb es Mathias Schroweg, Leiter der ZKI. In der Pressekonferenz wurden Videoclips von durch die Nutzer herbeigeführte Bombenexplosionen an noch unbekannten Orten in Wäldern gezeigt, die in dem Forum hochgeladen waren: „Man kann das wie Werbefilme für Sprengstoff sehen“, sagt Lührig. Zudem sei eine Art Wettbewerbsmentalität bei den Nutzern zu beobachten gewesen, die sich gegenseitig mit immer heftigeren Explosionen zu überbieten versuchten.

Ein weiteres Thema auf xplosives.net war außerdem die Herstellung von synthetischen Drogen, für die dieselben chemischen Grundstoffe verwendet werden können wie für Sprengstoffe. Mindestens einem der Beschuldigten wird der Handel mit diesen illegalen Betäubungsmitteln in erheblichem Umfang vorgeworfen.

Verblüffend an den Vorgängen, die von den Ermittlungsbehörden seit 2018 verfolgt und mit dem Abschalten der Server jetzt beendet wurden, ist die Tatsache, dass xplosives.net ganz frei im Internet zugänglich war, und nicht etwa im sogenannten „Darknet.“ Das Forum existierte bereits seit 2006, war aber erst im vergangenen Jahr Internet-Ermittlern des Landeskriminalamtes aufgefallen, wie Lührig erläuterte. Die Community habe insgesamt 3.000 registrierte Mitglieder, 2018 gab es 360 aktive Teilnehmer. Im Zentrum standen fünf Moderatoren und zwei Administratoren.