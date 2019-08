Diebe klauen 33 hellgrüne Stuhlkissen von Bäckerei

Moringen. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte einen verschlossenen Kasten aufgebrochen und daraus 33 hellgrüne Stuhlkissen gestohlen. Wert: 400 Euro.

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in der Mannenstraße in Moringen auf dem Außengelände einer Bäckereifiliale einen verschlossenen Kasten aufgebrochen und daraus 33 hellgrüne Stuhlkissen gestohlen. Das meldet die Polizei. Die Sitzkissen sind 40 cm x 45 cm groß. Das Diebesgut hat einen Wert von insgesamt ca. 400 Euro.

Die Moringer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bäckereifiliale gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05554/2282 bei der Polizei zu melden.