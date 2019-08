Ein 66-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Seesen schwer verletzt.

Seesen. Am Montagmittag wurde ein 66-Jähriger bei einem Unfall in Seesen schwer verletzt. Ein Pkw nahm dem Motorradfahrer die Vorfahrt.

Vorfahrt missachtet: Kradfahrer in Seesen schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montagmittag in Seesen wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei Seesen informiert, befuhr gegen 14.20 Uhr ein 62-Jähriger mit seinem Pkw die Straße Am Graben.

Beim Einbiegen in den Einmündungsbereich Drakenpfuhl nach links übersah er den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Der 66-jährige Motorradfahrer musste schwer verletzt ins Klinikum gebracht werden.POL