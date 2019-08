Großeinsatz: Feuer in Biogasanlage bei Reyershausen

Bei einem Brand in der Biogasanlage am östlichen Ortsrand des Bovender Ortsteils Reyershausen ist am Samstagnachmittag Schaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Weil die Plane zerstört wurde, entwich das im Behälter befindliche Gas. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt,...