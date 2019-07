Motorrad kollidiert mit Reh – Biker schleudert 100 Meter weit

Goslar. Auf der B241 im Harz ereignete sich am Freitagvormittag ein schwerer Unfall. Der verunglückte Biker wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum geflogen.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag im Oberharz schwer verletzt worden, nachdem er mit einem Rehbock zusammengestoßen war. Das berichtet die Polizei.

Demnach war der Biker gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 241 aus Clausthal-Zellerfeld kommend in Richtung Goslar unterwegs. Zwischen der Bärentalkurve und dem Campingplatz Sennhütte kollidierte der 55-Jährige mit einem plötzlich über die Fahrbahn wechselnden Rehbock. Der Kradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und schleuderte etwa 100 Meter über die Fahrbahn.

Der schwer verletzte Mann aus dem Landkreis Osnabrück wurde zunächst vor Ort durch einen Notarzt versorgt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er dann mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Hildesheim gebracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden, das Reh verendete an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme zwischen 11 und 12.30 Uhr gesperrt, so die Polizei. pol