CDU will Kreisumlage senken, Reuter will anders entlasten

In der Debatte um die Kreisumlage hat Landrat Bernhard Reuter in einer Pressemitteilung seine Forderung nach einem fairen Ausgleich zwischen Landkreis und Gemeinden bekräftigt. „Die Diskussion ist eröffnet, und ich habe einen belastbaren Vorschlag eingebracht“, verweist er darin auf die Sitzung des Kreistags am 3. Juli (wir berichteten). Gleichzeitig reagiert er auf eine Pressemitteilung der CDU im Kreistag, die, so Reuter, befürchten...