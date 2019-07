Autofahrerin übersieht Motorradfahrerin – Unfall in Hardegsen

Hardegsen. Eine 58-jährige Motorradfahrerin aus Bochum wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Hardegsen schwer verletzt.

Eine 58-jährige Motorradfahrerin aus Bochum wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Hardegsen schwer verletzt. Darüber informiert die Polizei. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Bodenfelde war auf der Landstraße von Gladebeck in Richtung Bundesstraße unterwegs. Beim Einbiegen nach links auf B446 in Richtung Hardegsen übersah sie die Bikerin, die auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs war. Die schwer verletzte Motorradfahrerin wurde in die Uni-Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. pol/nza