Zehnjährige verletzt sich bei Sturz schwer am Kopf

Wildemann Der Unfall ereignete sich am Dienstag am Besucherbergwerk 19-Lachter-Stollen in Wildemann. Rettungshubschrauber brachte das Kind in die Uniklinik.

Aus bislang unbekannter Ursache sind am Dienstag vier Kinder von einem Geländer einen Hang hinunter gestürzt. Ein zehnjähriges Mädchen zog sich dabei so schwere Verletzungen am Kopf zu, dass es mit einem Rettungshubschrauber in die Göttinger Uniklinik gebracht werden musste. Darüber informiert die Polizei Goslar. Demnach handelte es sich bei den Kindern um Schüler einer vierten Klasse aus dem Landkreis Magdeburg im Alter von zehn und elf Jahren. Der Unfall ereignete sich in der Mittagszeit im Eingangsbereich des Bergwerkmuseums 19-Lachter-Stollen in Wildemann. Das Mädchen wurde nach dem Sturz von einem Notarzt versorgt und dann nach Göttingen geflogen. Die Sachverhaltsaufnahme dauert an, so die Polizei.