Geröll rutscht auf Fahrbahn: Wehr entfernt Felsbrocken

Am Samstagnachmittag kam es an der Bundesstraße 498 zwischen Altenau und Okertalsperre zu einem Felsrutsch, bei dem mehrere Kubikmeter Gestein auf die Straße fielen. Das berichtet die Polizei am Sonntag. Die B498 war dadurch nur noch einseitig befahrbar. Zur vorläufigen Beseitigung des Gerölls wurde die Freiwillige Feuerwehr Altenau zur Einsatzstelle alarmiert. Die Straßenmeisterei Braunlage wird die Felswand im Nachgang in Augenschein nehmen, um ausschließen zu können, dass weitere Felsbrocken auf die Fahrbahn stürzen.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich der Täter und Verursacher gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den geschilderten Sachverhalten geben können, sich unter Telefon 05323/941100 zu melden.