Unfall im Harz: Quad fällt auf Fahrer und Sozius

Zwei Menschen wurden am Freitagabend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B498 von der Okertalsperre kommend in Richtung Altenau verletzt. Darüber informiert die Polizei am Sonntag. Aus bislang ungeklärter Ursache kam hier, auf einem geraden Teilabschnitt der Bundesstraße 498, ein 30-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Quad nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr die Böschung und einen angrenzenden Steilhang. Das etwa 400 Kilogramm schwere Quad kippte hierbei auf die Seite und begrub den Fahrer sowie seinen 27-jährigen Sozius unter sich. Bei dem Sturz wurde der Fahrer schwer und der Sozius schwerst verletzt. Für die Landung eines Rettungshubschraubers und für die Unfallaufnahme, für die auch ein Gutachter hinzugezogen wurde, war die B498 für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

