Nordhausen: Mann sticht auf Lebensgefährtin ein

Ein 26-Jähriger ist Donnerstagnacht nach einem längeren Polizeieinsatz in Nordhausen vorläufig festgenommen worden. Laut Polizei steht er im Verdacht, seine 28-jährige Lebensgefährtin schwer verletzt zu haben. Vorausgegangen waren der Festnahme dramatische Stunden: Kurz nach 21 Uhr erreichte die Polizei der Notruf, dass eine Frau mit einem Messer angegriffen worden sei. Ersten Ermittlungen zufolge kam es in der Wohnung der 28-Jährigen zu einem Streit, der sich ins Treppenhaus verlagerte. Dort soll der Mann mehrfach auf die Frau eingestochen haben. Die Einsatzkräfte fanden die schwerst verletzte Frau. Sie kam ins Krankenhaus und musste notoperiert werden. Auch ihr Kind kam vorsorglich in die Klinik.

Der Tatverdächtige befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Flucht. Für die Suche rückten Spezialisten des Landeskriminalamtes an. Auch mit Hunden und Hubschrauber wurde gefahndet. Der Aufwand führte zum Erfolg, der Mann wurde festgenommen.