Die Suche nach dem verborgenen Kitz

Es ist 4 Uhr morgens. Der Tag bricht langsam heran, der wolkenlose Himmel verrät: Heute wird es sonnig. Tau liegt auf den Blättern. Am Treffpunkt in der Feldmark rauschen die Fahrzeuge heran – an Bord sind die Retter. Ehrenamtliche, die Leben retten wollen – das Leben kleiner Rehkitze, die die...