Stiftung: Förderprogramm bringt die Region voran

Das 100-Millionen-Euro-Förderprogramm des Landes hat nach Einschätzung der Südniedersachsen-Stiftung zu einer positiven Entwicklung der Region beigetragen. Südniedersachsen sei zwar in den ländlichen Bereichen vom demografischen Wandel besonders betroffen, sagte Vorstand Martin Rudolph. „Aber wir sind eine schrumpfende Boom-Region“, sagte er aus Anlass der ersten Südniedersachsen-Konferenz am Dienstag in Göttingen. Entscheider aus...