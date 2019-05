Was bringt mir Europa? Beispiele zeigen, was EU für den Harz tut

Was tut Europa für mich? Die Antwort scheint für viele Menschen festzustehen: nichts. Anders lässt sich die stets geringe Wahlbeteiligung kaum erklären. Die Europäische Union (EU) ist für nicht wenige Menschen ein Bürokratiemonster im fernen Brüssel. Auf endlich mal einigermaßen interessanten Websites (siehe Links am Ende) soll dieses Bild vor der Europawahl am Sonntag korrigiert werden. Mit naheliegenden Beispielen bis in den Harz. ...