Polizei fängt Sonnensittich in Göttingen ein

Göttingen Beamte der Polizei Göttingen wurde am Dienstag zu einem „ornithologischen Echteinsatz“ gerufen, schreibt die Polizei: In einem Gebäude der Universität am Nordcampus wurde ein kleiner Vogel mit auffallend goldgelbem Gefieder gesichtet. Internetrecherchen ergaben, dass es sich um einen Sonnensittich handelt. Die Beamten fingen den Vogel vorsichtig ein und brachten ihn im Streifenwagen zur Vogelpflegestation des Nabu. Dort wartet er darauf, von seinem Besitzer abgeholt zu werden.