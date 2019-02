Landwirte warten seit Dezember auf EU-Gelder

Die Direktzahlungen werden in der Regel kurz vor Weihnachten durch das Landesagrarministerium in Hannover ausgezahlt.

Im Dreiländereck mit Hessen und Thüringen warten auf niedersächsischer Seite noch etwa 60 landwirtschaftliche Betriebe auf die ihnen zustehenden Subventionen der Europäischen Union (EU). Diese Direktzahlungen werden in der Regel kurz vor Weihnachten durch das Landesagrarministerium in Hannover ausgezahlt. „Das ist im vergangenen Dezember erfolgt, jedoch nicht für Unternehmen, die auch Flächen in Hessen oder Thüringen bewirtschaften“, erläutert Göttingens Landvolk-Geschäftsführer Achim Hübner.

Das liege wohl daran, dass beim Datenabgleich der Flächen auf Bundesebene ein Problem aufgetreten ist, vermutet Hübner. Mit einem solchen Abgleich wird regelmäßig überprüft, ob sich an der Größe der bewirtschafteten Flächen etwas geändert hat.„Es ist uns völlig schleierhaft, an was es da hapert“, sagt Hübner. Ihn ärgert, dass sich das Landwirtschaftsministerium in Hannover so wenig kooperativ zeigt. Wie die Nachbarbundesländer könnte und sollte auch Niedersachsen wenigstens einen Abschlag von 80 Prozent zahlen.

Der Bauernverband habe ein Schreiben an Ressortchefin Barbara Otte-Kinast (CDU) in Hannover verschickt und ein Entgegenkommen eingefordert. Ernsthafte Liquiditätsprobleme erwartet Hübner für die betroffenen Unternehmen zwar nicht, jedoch könne es sein, dass im Fall des Falles zwischenfinanziert werden muss. „Wie jeder weiß, kommen Anfang des Jahres die Versicherungszahlungen. Das gilt natürlich auch für Landwirte.“ Er berichtet von Anrufen von Bankmitarbeitern beim Berufsverband, die wissen wollen, ob die Sachlage mit den verzögerten Subventionen denn wirklich so stimme und das Geld noch komme. Ihn ärgert zudem, dass hiesige Landwirte ihre Anträge auf EU-Unterstützung für ihre Flächen in Thüringen und Hessen wieder in Papierform stellen müssen. Im vergangenen Jahr sei dieses Prozedere noch elektronisch und somit wesentlich einfacher möglich gewesen.

Mehr Verwaltungsarbeit als bislang beklagt auch Landwirt Heinrich Biermann aus Duderstadt, der parallel zu seinen niedersächsischen Feldern Flächen in Thüringen bewirtschaftet. Um Anträge für die EU-Subventionen zu stellen, muss er sich jetzt in zwei Softwareprogrammen auskennen. Die Antragsprozedur sei bis vor einem Jahr wesentlich einfacher gewesen, nämlich allein über die Software „Agrarförderung Niedersachsen digital“ (Andi). „Jetzt durfte ich mich auch in das Programm von Thüringen einarbeiten“, bilanziert Biermann freudlos. Anstatt eines Antrages muss er jetzt zwei Anträge stellen, einmal bei der Bezirksstelle der Landwirtschaftskammer in Northeim, einmal beim Landwirtschaftsamt in Leinefelde. Er vermutet, dass es mit dem Datenabgleich zwischen den Bundesländern Probleme gibt. Auf den Datenbanken der Länder lassen sich die Daten wohl nicht problemlos abgleichen, schätzt Biermann. Er geht davon aus, dass die Länder Doppelbeantragungen ausschließen wollen und jetzt ganz genau hinschauen.

Von der Pressestelle des Landwirtschaftsministeriums lässt Natascha Manski auf Nachfrage wissen, dass „einzelne Antragsteller“ mit Flächen in anderen Bundesländern bisher keine Direktzahlungen erhalten haben, weil die Einpflege der Daten aus den Nachbarländer von Niedersachsen zum Teil zu widersprüchlichen Ergebnissen in der in Niedersachsen eingesetzten Software geführt hätten. Die Daten konnten deshalb nicht zu einer korrekten Prämienberechnung genutzt werden.

Ein großer Teil der Antragsteller, die im Dezember keine Zahlungen erhalten haben, würden diese aber jetzt erhalten: „In den nächsten Tagen“, so die Sprecherin. Prinzipiell sei allen Antragstellern im Dezember mitgeteilt worden, dass eine Auszahlung voraussichtlich ab dem 18. Januar möglich sein wird, sofern dann alle notwendigen Daten und Informationen für eine korrekte Berechnung der Prämien vorliegen und technisch vollständig verarbeitet werden können.

Aber: „Für Einzelfälle ist noch eine weitere Softwareanpassung erforderlich, so dass hier eine Zahlung noch nicht angestoßen werden kann.“ Hier solle jedoch schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden.