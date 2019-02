Ski und Rodel gut – Wintersportler tummeln sich im Harz

Braunlage/Schierke Viele Ausflügler und Wintersportler haben am Samstag im Oberharz das Winterwetter und den Schnee genossen.

Ski und Rodel gut bei Neuschnee: Viele Ausflügler und Wintersportler haben am Samstag im Oberharz das Winterwetter und den Schnee genossen. Im größten Skigebiet des Mittelgebirges am Wurmberg bei Braunlage sind laut Harzer Tourismusverband (HTV) 13 von 15 Pisten geöffnet. Auch beide Rodelbahnen sind präpariert, ebenso Loipen und Wanderwege. Rund um den Wurmberg liegen derzeit etwa 35 Zentimeter Schnee, ebenso wie im Skigebiet von Hohegeiß und Sankt Andreasberg. Für Wintersportfans aus Nah und Fern sind die Bedingungen laut HTV ideal. Vor allem die Niedersachsen nutzen das lange Winterferienwochenende, das am Donnerstag begonnen hat, für Harz-Trips.

In Schierke am Brocken laufen seit Freitag die Wintersportwochen. Bis 17. Februar lockt der Wernigeröder Ortsteil nach Angaben der dortigen Tourist-Information mit Veranstaltungen wie Schneeschuhtouren. „Der Ort ist voll“, sagte eine Sprecherin. Besonders Tagesgäste seien gekommen. Laut HTV sind rund um den Wintersportort gut 45 von 72 Loipenkilometern gespurt. Rodelfans können die drei Bahnen nutzen und wer es ruhiger mag, kann auf dem vier Kilometer langen Wegenetz durch die Wälder wandern. Auf dem 1141 Meter hohen Brocken, wo kein Wintersport erlaubt ist, beträgt die Schneehöhe derzeit etwa 1,65 Meter. Der Deutsche Wetterdienst rechnet weiter mit Schneefällen.

Wer eine Auszeit von Schneespaß und Wintersport braucht, für den hält dem HTV zufolge das Programm des Harzer Kultur-Winters bis 17. Februar mehr als einhundert Veranstaltungen bereit.