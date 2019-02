Er ist ein Fan von „wahren Begebenheiten“

Geschickt schiebt Heiko Reich die glänzende Disc in das Abspielgerät und nimmt anschließend Platz in seinem Sessel. Um ihn herum ein Meer von bunten Hüllen, in denen mindestens eine dieser bunten Scheiben schlummert, die filmische Unterhaltung bieten, wenn man das Dreieck zum Abspielen auf der Fernbedienung drückt. Dann darf nichts stören. Kein Knabbergebäck, kein Popcorn. „Von Beginn an konzentriere ich mich auf das, was über meinen Fernseher flimmert“, erklärt der Nordhäuser Filmenthusiast.

Seit sieben Jahren geht er einem Hobby nach, das bis heute zu sagenhaften 1.163 Filmen geführt hat, die nur darauf warten, angesehen zu werden. Ordentlich sortiert stehen sie in den Regalen. Zu jedem einzelnen kann der 48-Jährige sofort etwas sagen, als hätte er sich auf einen Auftritt bei „Wetten dass..?“ vorbereitet.

Doch damit nicht genug. Heiko Reich schaut nicht nur gerne die Filme an. Seit sechs Jahren ist er quasi Nordhausens Filmguru, zumindest was die Streifen betrifft, die auf wahren Begebenheiten beruhen.

Denn genau da liegt der Unterschied zu all den anderen Filmesammlern. „Jeder meiner Filme erzählt eine Geschichte, die es so irgendwann in der Realität gegeben hat oder die von realen Ereignissen inspiriert wurde“, erklärt Heiko Reich.

Zum Filmguru macht ihn aber erst die akribische Arbeit vor und nach dem Abend vor dem Fernseher. „Da nicht jeder Film 100-prozentig die wahre Geschichte wiedergibt, recherchiere ich die Story, so wie sie sich in Wirklichkeit zugetragen hat.“ Hierfür verwendet der Nordhäuser nicht das allseits bekannte Internet-Lexikon Wikipedia. Nein, Reich nutzt die verschiedenen Medien, um seinen Wissensschatz zu erweitern.

Dann schreibt er es auf, bewertet den Film auf einer Skala von eins bis zehn, so wie es in der Branche üblich ist. Er veröffentlicht das Ganze auf seiner Homepage, die sich als Film-Archiv versteht, und postet es auf den verschiedenen Kanälen der sozialen Netzwerke, auf denen Reich Zugriffe aus aller Welt registriert. So bringt es der Südharzer Filmfan aktuell auf 2.934 Tweets bei Twitter, 4.694 Follower bei Facebook und 1,9 Millionen Aufrufe bei seinem eigenen You-Tube-Kanal. „Nur Instagram schwächelt ein wenig. Gerade einmal 52 Leute folgen mir da“, so der Filmenthusiast, der mittlerweile für die Arbeit an seinem Archiv auch Belegexemplare von Filmproduktionsgesellschaften zugesandt bekommt.

Alphabetisch und nach Thema

Sein neuester Beitrag dreht sich um das norwegische Drama „Utøya“, das die schrecklichen Ereignisse vom 22. Juli 2011 auf der gleichnamigen Insel schildert, als 69 Menschen durch Anders Behring Breivik getötet wurden.

Diese „True Stories“, wie Reich auch gerne die wahren Geschichten bezeichnet, ordnet er in seinem Archiv alphabetisch und nach verschiedenen Themen. Neben Mordfällen finden sich darin unter anderem Biografien, Paranormales, Politik, Historisches, Kriminalfälle und Katastrophen.

Ins Kino geht Heiko Reich nicht. Das würde auf Dauer zu teuer werden. Und auch auf das Angebot, die Streifen im Internet zu schauen, verzichtet Reich nur zu gerne. „Ich muss den Film in der Hand halten. Nur so ist es ein wahrer Filmgenuss.“