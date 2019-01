In einem Hochhaus in Göttinger an der Groner Landstraße kam es zu einem Brand.

Göttingen In einer Wohnung im vierten Stock eines Hochhauses an der Groner Landstraße ist ein Brand ausgebrochen. Brandort wurde von Polizei beschlagnahmt.

Feuer in Hochhaus: Mehrere Verletzte, darunter Kinder und Babys

Im vierten Stock eines Hochhauses an der Groner Landstraße in Göttingen ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Bei Ankunft der ersten Kräfte gegen 19.50 Uhr schlugen Flammen aus den Fenstern der Wohnung. Sie brannte komplett aus. Es wurden mehrere Personen verletzt, darunter vier Kleinkinder und ein Säugling. Viele der Personen wurden mittels Brandrauchhauben gerettet. Das sind Masken, die vor dem giftigen Rauchgas schützen. Drei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Eine davon erlitt schwere, die beiden anderen leichte Verletzungen durch Rauchgas. 13 weitere Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt, sagte der Leitende Notarzt Tim Heyne.

Bis zu 200 Schaulustige verfolgten die Löscharbeiten. Foto: Stefan Rampfel

Im Einsatz waren etliche Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Göttingen und der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Grone, außerdem zwei Notärzte, fünf Rettungswagen und die Polizei. Allein 20 Polizeibeamte aus Göttingen und von angrenzenden Dienststellen wurden für die weiträumigen Absperrungen und die Verkehrsregelung benötigt. Eine Drehleiter konnte nicht eingesetzt werden, da die Wohnung zum Innenhof hin liegt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten unter Atemschutz durch das Treppenhaus vor.

100 bis 200 Schaulustige beobachteten die Löscharbeiten. Aus dieser Menge heraus gab es auch dramatische Szenen: Einige Personen erkannten unter den Verletzten Freunde oder Verwandte und wollten zu ihnen, mussten aber von der Polizei abgehalten werden, damit die Einsatzkräfte nicht an der Arbeit gehindert werden.

Die Groner Landstraße war in beide Richtungen komplett gesperrt. Gegen 22 Uhr wurde sie allmählich wieder für den Verkehr freigegeben. Die Göttinger Verkehrsbetriebe stellten einen Gelenkbus zur Verfügung, in dem sich die Anwohner bei den eisigen Temperaturen aufwärmen konnten, weil sie vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Mehrere Wohnungen der vierten Etage sind wegen des Rauches derzeit nicht bewohnbar. Die Mieter wurden von der Stadt Göttingen in anderen Unterkünften untergebracht. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist offen. Erste vorsichtige Schätzungen der Polizei gehen von etwa 20.000 Euro aus.