Nach zwei festgefahrenen Zügen: Brockenbahn vorerst eingestellt

Mitarbeiter der HSB bemühen sich, in der Nähe des Bahnhofs Brocken eine Lokomotive wieder auf die Schienen zu setzen. Erneut kam es auf dem 1141 Meter hohen Berg zu einer Havarie mit einem Zug der Brocken-Bahn, die erst am Samstag ihren Betrieb wieder aufgenommen hatte: Am Nachmittag fuhr sich eine Lok fest. Bei den Bemühungen, sie mit einer anderen Lokomotive freizuziehen, entgleiste die Lok. 250 Passagiere mussten gerettet werden.