Clausthal-Zellerfeld Unbekannte haben in der vergangenen Woche im Ortsteil Clausthal mehrfach Hakenkreuze in geparkte Autos gekratzt.

Unbekannte kratzen Hakenkreuze in Autos

Unbekannte haben in der vergangenen Woche im Ortsteil Clausthal mehrfach Hakenkreuze in geparkte Autos gekratzt. Darüber informiert die Polizei Oberharz. Der oder die Täter benutzten hierfür einen spitzen Gegenstand, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des mutmaßlichen Täters geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Oberharz zu melden.