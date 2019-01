Clausthal-Zellerfeld Der 22-Jährige war am Montagmorgen vor der St. Salvatoris-Kirche in Clausthal-Zellerfeld aufgefallen, weil er unbekleidet herumlief und herumschrie.

Nackter Mann pöbelt Passanten an und schlägt gegen Linienbus

Ein 22-jähriger Somalier lief am Montagmorgen unbekleidet vor der St. Salvatoris-Kirche umher und störte den öffentlichen Frieden. Darüber informiert die Polizei Oberharz. Der Mann pöbelte demnach gegen 8 Uhr Passanten an, schrie herum und schlug gegen einen vorbeifahrenden Linienbus. Die Polizei schreibt weiter: „Der offenbar stark aufgebrachte Mann konnte durch die zur Hilfe gerufene Polizei überprüft und dem Polizeikommissariat Oberharz zugeführt werden. An dem Linienbus entstand kein Sachschaden.“