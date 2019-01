Am Wurmberg in Braunlage wird kräftig beschneit

Die Sturmböen, die derzeit am Wurmberg kräftig zu spüren sind, sind dafür verantwortlich, dass am Donnerstag und Freitag weder Seilbahn noch Sessellift fahren. Fabian Brockschmidt, der technische Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn-Gesellschaft, hofft nun, dass die Skisaison am höchsten Berg des Landes am Samstag weiter geht. Die witterungsbedingte Zwangspause nutzt das Unternehmen derzeit für die Beschneiung aller Pisten.