Messerattacke in Goslar: Mann kommt in Untersuchungshaft

Der 27-jährige gebürtige Afghane, der in der Silvesternacht in Goslar seine Ex-Frau und ein befreundetes Pärchen mit einem Messer attackierte, sitzt in Untersuchungshaft. Darüber informiert die Polizei Goslar. Der noch am späten Nachmittag des Tattages Festgenommene sei „nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Goslar vorgeführt“ worden, der entsprechenden Haftbefehl erließ, heißt es in der Mitteilung. Der 27-Jährige hatte an Silvester seine getrennt lebende Frau mit dem Messer verletzt.

