Festnahme nach Messerattacke in Goslar

Nach intensiver Fahndung hat die Polizei Goslar den 27-jährigen gebürtigen Afghanen vorläufig festgenommen, der in der Silvesternacht seine getrennt von ihm lebende 20-jährige Ehefrau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt hat.

Zu dem Streit war es gegen 1.15 Uhr an der Ecke Marktplatz/Fleischscharren gekommen (wir berichteten). Dabei hatte der Mann die Waffe gezogen und seine ebenfalls aus Afghanistan stammende Ehefrau an der rechten Wange sowie am Rücken verletzt. Auch ein befreundetes Pärchen der Frau wurde von dem Täter attackiert, aber nicht verletzt. Die Verletzte 20-Jährige wurde vor Ort erstversorgt, später von einem Notarzt behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Tatverdächtige war seit der Nacht auf der Flucht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.