Nach Streit: Mann sticht auf Ehefrau ein

Ein 27-jähriger gebürtiger Afghane hat in der Silvesternacht seine getrennt von ihm lebende 20-jährige Ehefrau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Wie die Polizei meldet, kam es gegen 1.15 Uhr an der Ecke Marktplatz/Fleischscharren zu einem Streit. In dessen Verlauf zückte der Mann die Waffe und verletzte seine Ehefrau, ebenfalls aus Afghanistan stammend, an der rechten Wange sowie am Rücken. Auch ein befreundetes Pärchen der Frau wurde laut Polizeiangaben attackiert, aber nicht verletzt. Die verletzte 20-Jährige wurde nach vor Ort erfolgter medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Straftat eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zu dessen Festnahme. Das Fachkommissariat 1 der Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 05321/339-0 zu melden.