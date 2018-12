Bis zu 28 Prozent mehr Lohn für UMG-Reinigung

Nach monatelangem Tarifstreit an der UMG-Klinikservice GmbH konnte in dieser Woche eine Einigung erzielt werden. Die Arbeitgeberseite stimmte Verbesserungen bei Lohn, Arbeitszeit und Urlaub zu. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sprach am Mittwoch von einem Durchbruch. Auch wenn die Zustimmung...