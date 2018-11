Land fordert Fördermittel für Wurmbergschanze zurück

Das Land will sein Geld wieder haben und der Braunlager Rat ist nicht so ohne Weiteres bereit, auf die Rückzahlungsforderung einzugehen. Es geht um Fördermittel, mit denen das Ministerium für Inneres und Sport in den Jahren 1999 bis 2001 den Ausbau der Wurmbergschanze unterstützt hatte. Rund...