Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Fußgänger bei einem Unfall am Sonntag in Braunlage. Laut Polizei wollte ein 29-jähriger Pkw-Fahrer gegen 9.55 Uhr in der Herzog-Wilhelm-Straße eine Grundstückszufahrt zum Wenden nutzen. Hierzu befuhr er rückwärts den Gehweg, wo es zum Unfall mit dem Fußgänger kam. Der 69-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen mittels Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, sollte sich mit der Polizei Braunlage unter der Telefonnummer 05520/93260 in Verbindung setzen.