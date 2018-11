Wie einst am Yukon – Uni-Alltag einmal praxisnah erlebt

In Uni-Laboren und -Seminarräumen gibt es doch nur drögen Stoff für Spezialisten, oder? Weit gefehlt. Auch die dritte Lange Nacht der Wissenschaften zeigte: Wenn sich die Pforten an der TU Clausthal und auf dem Energiecampus in Goslar der Allgemeinheit öffnen, dann kommen die Besucher reichlich....